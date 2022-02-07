В Ярославской области от коронавируса привились более 606 тысяч человек

Сейчас в Ярославской области работает 57 прививочных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области прививки от коронавируса сделали 606 507 человек, сообщает правительство региона со ссылкой на федеральный регистр. Ревакцинацию прошли 74 тысячи ярославцев.

Сейчас в Ярославской области работает 57 прививочных пунктов, 53 мобильные бригады и 46 мобильных пунктов.

При этом ситуация с заболеваемостью по-прежнему остается тяжелой. По данным опертаба на 7 февраля, за сутки поставлено 1 163 новых диагноза COVID-19, скончались 10 человек, госпитализированы 123.