Ярославские антимонопольщики отстранили подрядчика от строительства школы в Рыбинском районе

Компания, выбранная для строительства школы в Рыбинском районе, допустила ряд нарушений при выходе на аукцион Фото: Михаил ФРОЛОВ

ООО «Викстрой» отстранено от строительства школы в селе Погрелка Рыбинского района решением регионального Управления ФАС.

Во время проверки антимонопольщики установили, что компания не предоставила в нужном виде необходимые учредительные документы. Кроме того, она не подтвердила внесение в фонд средств, которые являются гарантом возмещения вреда, если фирма его нанесет при исполнении условий контракта.

Проблемы возникли еще на стадии голосования за эту компанию. Мнение членов аукционной комиссии разделилось: двое проголосовали против выбора ее подрядчиком, трое – за. Победило большинство, но теперь тем, кто не возражал, грозит штраф по 30 тысяч рублей.

Сумма контракта на строительство школы на 140 мест в селе Погорелка составляет 179 миллионов рублей. Образовательное учреждение должно быть сдано в декабре 2022 года.