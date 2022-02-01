Житель Ярославской области ударил ножом неприятеля и сказал, что это оборона

На заседании мужчина признал вину частично и сказал, что его действия - это оборона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель Гаврилов-Яма получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы, за то, что ударил ножом в голову, шею и руку своего неприятеля. За пару часов до произошедшего между мужчинами произошел серьезный конфликт.

- В суде установлено, что подсудимый в марте 2021 года в дневное время, распивал спиртные напитки в квартире соседей по подъезду. Во время общения у него произошел конфликт с одним из знакомым соседей, в ходе которого последний нанес ему побои. Испытывая на почве этого чувство личной неприязни к обидчику, подсудимый прошел к себе в квартиру, взял нож и, вернувшись в квартиру соседей, нанес им несколько ударов мужчине в голову, шею и руку, чем причинил здоровью потерпевшего тяжкий вред, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На заседании мужчина признал вину частично и сказал, что его действия - это оборона. Но совокупность доказательств была более убедительна, также при назначении наказания судом учтено, что подсудимый отрицательно характеризуется органом внутренних дел и привлекался к административной ответственности.