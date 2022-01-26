Ярославец жестоко избил жену-инвалида

У девушки инвалидность первой группы, но это не помешало мужчине избить ее. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мышкине Ярославской области 35-летнего жителя обвиняют в избиение своей жены-инвалида. Уже ранее судимый мужчина в ноябре 2021 года был дома в состоянии алкогольного опьянения. Неожиданно у него появилась неприязнь к своей супруге, у которой есть явные проблемы со здоровьем. У девушки инвалидность первой группы, но это не помешало мужчине избить ее.

Муженек бил женщину по лицу и телу. После этого девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

- В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном. В интересах потерпевшей прокурором предъявлен иск о компенсации морального вреда, в результате совершения преступления, - сообщили в областной прокуратуре Ярославской области.

В результате суд назначил подсудимому три месяца лишения свободы с удержанием 5 % заработной платы в доход государства ежемесячно. Исковые требования были удовлетворены.