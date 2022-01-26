В Ярославле за сутки в ДТП пострадали двое детей и женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 25 января в Ярославле произошло три ДТП, в которых пострадали пешеходы, в двух случаях ими оказались дети.

На проспекте Фрунзе в 6:10 автобус «ПАЗ», за рулем которого был 52-летний водитель, наехал на 70-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу. Врачи назначили ей амбулаторное лечение.

На улице Павлова примерно в 14:50 автомобиль «Ниссан» под управлением 48-летней женщины сбил восьмилетнего мальчика. Ребенок шел по пешеходному переходу, который не регулируется. Пострадавшему также требуется амбулаторное лечение.

В 18:35 на улице Чехова 42-летняя женщина на машине «Форд» сбила 12-летнего мальчика. Его с травмами увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.