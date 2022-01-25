В Ярославской области на карантине по COVID-19 находятся больше семи тысяч школьников

На карантин по COVID-19 уходят целые классы Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ярославской области все чаще коронавирусом стали заболевать дети и подростки. На карантин по COVID-19 уходят целые классы. По данным департамента образования региона, еще вчера, 24 января, на карантин были закрыты 154 класса, сегодня – уже 278, в которых обучаются 7134 ребенка.

Не лучше ситуация и в детских садах. Вчера на карантин были отправлены 64 группы, сегодня – 99. Один детсад – «Теремок» - полностью закрыт на карантин из-за COVID-19.