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Здоровье25 января 2022 13:42

В Ярославской области на карантине по COVID-19 находятся больше семи тысяч школьников

Закрыты 278 классов
Полина Вачнадзе
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На карантин по COVID-19 уходят целые классы

На карантин по COVID-19 уходят целые классы

Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ярославской области все чаще коронавирусом стали заболевать дети и подростки. На карантин по COVID-19 уходят целые классы. По данным департамента образования региона, еще вчера, 24 января, на карантин были закрыты 154 класса, сегодня – уже 278, в которых обучаются 7134 ребенка.

Не лучше ситуация и в детских садах. Вчера на карантин были отправлены 64 группы, сегодня – 99. Один детсад – «Теремок» - полностью закрыт на карантин из-за COVID-19.