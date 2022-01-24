Ярославцы стоят в многочасовых очередях, чтобы попасть на прием к врачу

Очередь в поликлинике №1 на улице Маяковского №61. Фото: группа "Заволга - Ярославль"

Утром 24 января в больницах Ярославской области произошел коллапс в сервисе работе с пациентами. Чтобы записаться на прием к врачу жители были вынуждены отстоять в очередях в регистратуру ни по одному часу.

- Стоим в очереди без преувеличения 1,5 часа, что бы закрыть больничный. Работают оба окна, народ в бешенстве!! Сотрудницы хамят, окна перед носом закрывают, - описывает пациентка ситуацию в поликлинике №1 на улице Маяковского №61.

В больнице Рыбинска на улице Семашко этим утром была такая же ситуация. Правда, очередь за врачебной помощью растянулась до улицы.

- Кабинет на третьем этаже, очередь на улице. Люди стоят с температурой, кашлем. Кто с ковидом, кто с простудой. Стоят все вместе. Дозвониться и вызвать врача невозможно, - рассказывает местная жительницы в группе "Подслушано в Рыбинске". Информация по случившемуся уточняется в департаменте здравоохранения региона.