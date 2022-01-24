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Общество24 января 2022 15:17

В Ярославле на Пятерке среди двухэтажных домов собрались строить многоэтажки

Свое мнение жители микрорайона могут высказать во время общественных слушаний
Полина Вачнадзе
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Пятерка начала активно застраиваться несколько лет назад

Пятерка начала активно застраиваться несколько лет назад

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле на Пятерке собрались построить еще несколько многоэтажек. Для строительства компания выбрала аллею рядом с домом №17а на улице Жукова. Общая площадь участка – почти 4,5 тысяч квадратных метров.

Сколько на этой земле планируют построить домов и какой этажности, пока не уточняется. Известно, что застройщик, АО «Ярославльзаказчик», просит у КУМИ изменить статус земли с зоны среднеэтажной застройки на высотную. То есть, дать добро на возведение высоток от девяти этажей.

Вопрос о застройке зеленой зоны уже вынесен на общественные обсуждения. Принимаются голоса ярославцев, зарегистрированных на улицах Жукова, Карла-Либкнехта, Розы Люксембург и Чкалова. Высказать свою точку зрения можно здесь.