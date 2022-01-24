Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 7:16

Антимонопольщики отреагировали на повышение цен на топливо в Ярославской области

За сутки на некоторых АЗС топливо подорожало сразу на 10 рублей
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки на некоторых АЗС топливо подорожало сразу на 10 рублей

За сутки на некоторых АЗС топливо подорожало сразу на 10 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области резко подорожало топливо – за один день, по словам водителей, дизель стал стоить на 10 рублей больше. На некоторых АЗС выросли цены на бензин. Фотографии с заправочных станций возмущенные жители региона выложили в социальных сетях.

ФАС отреагировала на рост стоимости топлива тем, что направила в регионы поручение возобновить работу оперативных штабов, заседания их будут проходить еженедельно.

- Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Особое внимание уделено мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов. Анализ ситуации будет осуществляться прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы, - говорится в сообщении антимонопольщиков.