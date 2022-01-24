Антимонопольщики отреагировали на повышение цен на топливо в Ярославской области

За сутки на некоторых АЗС топливо подорожало сразу на 10 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области резко подорожало топливо – за один день, по словам водителей, дизель стал стоить на 10 рублей больше. На некоторых АЗС выросли цены на бензин. Фотографии с заправочных станций возмущенные жители региона выложили в социальных сетях.

ФАС отреагировала на рост стоимости топлива тем, что направила в регионы поручение возобновить работу оперативных штабов, заседания их будут проходить еженедельно.

- Первоочередной задачей является усиление контроля в регионах за деятельностью участников рынка нефтепродуктов и принятия мер реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Особое внимание уделено мониторингу запасов по каждому поставщику топливу и их доле на рынках нефтепродуктов. Анализ ситуации будет осуществляться прежде всего на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы, - говорится в сообщении антимонопольщиков.