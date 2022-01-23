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Общество23 января 2022 10:36

В Ярославской области резко подорожало дизельное топливо

Автовладельцы, которые им заправляются, находятся в шоке
Полина Вачнадзе
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В ярославской области резко подорожало дизельное топливо. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В ярославской области резко подорожало дизельное топливо. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославской области на многих АЗС резко взлетели цены на дизельное топливо. За один вечер, пишут ярославцы, дизель подорожал сразу на 10 рублей. На одной из заправок он продается по цене 59 рублей за литр, на другой цена достигает 63,49 рублей.

- А к посевной до 100 рублей дойдет, - пишут ярославцы.

- Дальше - больше...

Резкое подорожание топлива, на котором работает и сельскохозяйственная техника, и фуры, приведет к повышению цен на продукты - этого сейчас опасаются ярославцы. Власти региона происходящее пока никак не прокомментировали, молчат и антимонопольщики.