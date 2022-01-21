Люди выбирались через окно: под Переславлем семья с ребенком чудом спаслась при пожаре

Семьи из Переславского района осталась без жилья и без вещей. ФОТО: группа "Подслушано в Переславле" ВКонтакте

Под Переславлем-Залесским, в селе Большая Брембола, произошел пожар. Загорелся дом, в котором жила семейная пара и их пятилетний сын. Огонь вспыхнул ночью, все спали, но родители, к счастью, проснулись: спасли и себя, и ребенка. Вещи, деньги и документы вытащить из огня уже не успели. Полностью сгорел и сам дом.

- Сгорели все вещи, телефоны, документы, ничего не удалось спасти. Люди выбирались через окно, - пишут в группе «Подслушано в Переславле» и просят жителей области помочь семье погорельцев кто чем может.

Необходимы мужские, женские и детские вещи. У женщины размер одежды XS, обуви – 38, ее супругу нужна одежда размера XL и обувь размера 43. С большой благодарностью семья пример вещи на 5-летнего мальчика. Связаться с погорельцами можно здесь.