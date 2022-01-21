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Здоровье21 января 2022 8:30

Главврач Переславской больницы рассказал о всплеске заболеваемости COVID-19

«Тяжелые времена не заставили себя долго ждать», написал Кирилл Харчиков на своей странице в соцсети
Полина Вачнадзе
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Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рассказал о резком увеличении числа больных коронавирусом

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рассказал о резком увеличении числа больных коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рассказал о резком увеличении числа больных коронавирусом. За одни сутки, 20 января, в госпиталь поступили 135 переславцев.

- Тяжелые времена не заставили себя долго ждать! Вот динамика за четыре дня пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией в Переславле-Залесском: 17 января - 383 человек, 18 января - 488 человек, 19 января - 598 человек, 20 января - 712 человек, - написал главврач на своей странице ВКонтакте.

Кирилл Харчиков попросил горожан отнестись с пониманием к возросшей нагрузке на медиков поликлиник и скорой помощи, а также призвал всех вакцинироваться и соблюдать масочный режим.

- С радостью примем в свои ряды волонтеров для работы в регистратуре, автоволонтеров. Все желающие – пишите мне в личку. Держимся, - пишет медик.