Главврач Переславской больницы рассказал о всплеске заболеваемости COVID-19

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рассказал о резком увеличении числа больных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков рассказал о резком увеличении числа больных коронавирусом. За одни сутки, 20 января, в госпиталь поступили 135 переславцев.

- Тяжелые времена не заставили себя долго ждать! Вот динамика за четыре дня пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусной инфекцией в Переславле-Залесском: 17 января - 383 человек, 18 января - 488 человек, 19 января - 598 человек, 20 января - 712 человек, - написал главврач на своей странице ВКонтакте.

Кирилл Харчиков попросил горожан отнестись с пониманием к возросшей нагрузке на медиков поликлиник и скорой помощи, а также призвал всех вакцинироваться и соблюдать масочный режим.

- С радостью примем в свои ряды волонтеров для работы в регистратуре, автоволонтеров. Все желающие – пишите мне в личку. Держимся, - пишет медик.