Ярославцы поддержали изменения в системе выборов депутатов муниципалитета Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера вечером, 20 января, прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города: смешанную систему выборов, которая действует сейчас, предлагали сменить на мажоритарную. В этом случае от каждого округа избирается один депутат – он может быть выдвинут и партией, и пойти самовыдвиженцем.

Ярославцы, которые с трудом, но попали на слушания (из-за коронавирусных ограничений впустить могли только 50 человек), проголосовали за изменение устава. Однако окончательное решение будет принято на муниципалитете, который пройдет в феврале.

Накануне слушаний в Ярославле завершился онлайн-опрос горожан по тому же вопросу. Участие в нем приняли порядка 12 тысяч человек, около 75% из них изменения в Устав поддержали.