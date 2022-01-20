Рыбинцы поблагодари полицейских за спасение 95-летней бабушки при пожаре

Инспекторы Михаил Зорин и Илья Искель в ночь с 7 на 8 января спасли жизнь пожилой женщине Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники ГИБДД Рыбинска - инспекторы Михаил Зорин и Илья Искель – в ночь с 7 на 8 января спасли жизнь пожилой женщине. Они вытащили 95-летнюю бабушка из горящей квартиры.

Пятиэтажка на улице Свободы в Рыбинске загорелась поздно ночью. Рядом с местом ЧП оказался наряд ДПС. Михаил Зорин и Илья Искель передали информацию о возгорании в дежурную часть, а сами поехали к дому. От соседей они узнали, что очаг возгорания находится на втором этаже. Несмотря на сильное задымление, полицейские поднялись к квартире. Дверь была открыта, на помощь звала пожилая женщина.

- Сотрудники ГИБДД сумели вывести 95-летнюю пенсионерку. В это время на место прибыли пожаренные и аварийные службы, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

И вот спустя пару недель на имя начальника областной полиции пришло письмо-благодарность. Жильцы дома, где произошел пожар, поблагодарили отважных полицейских: «Низкий поклон и благодарность за воспитание таких отважных ребят! Просим Вас выразить слова благодарности и гордости этим храбрым полицейским, ответственно выполняющим свою службу!».