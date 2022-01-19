В Ярославле для больниц купят медицинское оборудование за 122 миллиона рублей

Оборудование привезут в три больницы города Фото: Правительство Ярославской области

Для трех больниц Ярославля собираются покупать компьютерные томографы. Их привезут в областную клиническую больницу, в онкологическую, а также в больницу имени Н.А. Семашко.

Для сосудистого центра при областной больнице будут приобретать 64-срезовый рентгеновский компьютерный томограф, который поможет выявить проблемы сердца, головного мозга, состояния сосудистой и других систем. На оборудование выделено более 122 миллионов рублей.

- Новый томограф поможет повысить уровень диагностики, разгрузить уже имеющуюся технику и сократить время ожидания процедуры, – отметил главный врач областной больницы Александр Корнилов. – Также планируем приобрести ангиографический комплекс.

В правительстве региона рассказали, что в областную онкологическую больницы купят магнитно-резонансный томограф и аппарат для проведения радионуклидной диагностики. Для больницы имени Н.А. Семашко в планах закупка спирального многосрезового рентгеновского компьютерного томографа.