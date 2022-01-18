Ярославец 30 раз ударил ножом своего знакомого

Чтобы спрятать труп, обвиняемый поместил тело погибшего в хозяйственный мешок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле продолжается расследование уголовного дела против 55-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве своего 59-летнего знакомого. По версии следствия, злоумышленник нанес приятелю около 30 ножевых ранений в области головы и по телу.

- Преступление произошло 3 ноября 2018 года. Злоумышленник, находясь в одном из домов по улице Урицкого города Ярославля, в квартире по месту жительства, распивал спиртные напитки со своим 59-летним знакомым. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему гостю множественные удары ножом, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Жертва ярославца скончалась от кровопотери на месте происшествия. Чтобы спрятать труп, обвиняемый поместил тело погибшего в хозяйственный мешок, вынес на улицу и оставил возле подъезда своего дома.