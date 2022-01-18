«Классика каждого утра»: Ярославль снова встал в пробки

Ярославль вновь стоит в пробках. Скриншот, Яндекс.Карты

Второй день подряд Ярославль по утрам встает в пробки. Вчера, 17 января, по оценке сервиса Яндекс.Пробки, они достигли 10 баллов, сегодня утром – 9 баллов. На данный момент, когда час пик миновал, показатель снизился до 7 баллов.

«Бордовый» проспект Авиаторов перед поворотом на Дачную, такого же цвета Мостецкая улица. «Красные» Октябрьская площадь, улицы Советская, Победы и Республиканская. Плотно стоят Вишняки, проспект Фрунзе и выезд на Московский проспект. Как говорится, ничего нового, такую картину в городе можно наблюдать практически ежедневно.

По мнению большинства ярославцев, пробок можно было бы избежать, если бы коммунальщики вовремя и качественно убирали снег с дорог. Крайние полосы для движения практически закрыты, так как завалены сугробами.

- Это уже классика каждого утра, - пишет Артем Ярославский в группе «Подслушано в Ярославле».

- Белая зима началась ВНЕЗАПНО, вышла и метет, метет... И так вот каждый год, - грустно шутит в группе «Жесть Ярославль» Оксана Л.