Еще пятеро ярославцев назначены руководителями органов исполнительной власти региона

Комментируя свои кадровые решения, Михаил Евраев отметил, что за каждым из новых руководителей стоят конкретные результаты и колоссальный опыт работы. При формировании обновлённого состава Правительства Ярославской области опирался на профессионализм сотрудников, опыт работы в Ярославской области и знание региона. Михаил Евраев также анонсировал дальнейшее обновление кадрового состава Правительства Ярославской области. Ротация будет происходить с учётом оценки работы специалистов местными жителями.

Уроженка Ярославской области Надежда Биочино возглавит Департамент труда и социальной поддержки населения. Ранее она занимала пост заместителя директора этой структуры. Под её руководством разработана и принята госпрограмма Ярославской области «Доступная среда на 2020-2025 годы». Кстати, по поводу нового назначения уже появились первые комментарии от представителей общественных организаций Ярославля. В частности Председатель Ярославского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, нуждающихся в своём представительстве (ЯРО ВОРДИ) Наталья Пейпонен рассказала, что познакомилась с Надеждой Львовной еще в 2013 году, когда та возглавляла отдел социальной защиты администрации Ярославля. «Её реальную помощь конкретной семье, в которой родился особенный ребёнок, грамотные консультации невозможно переоценить. Позднее, возглавив Ярославское региональное отделение ВОРДИ, я вошла в состав Общественного совета при ДСЗиТ и продолжила взаимодействие с Надеждой Львовной и Ларисой Михайловной Андреевой. Совместными усилиями мы отлично справляемся с многими проблемами семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Также мы решаем вопросы по направлениям «Доступная среда», «Сопровождаемое проживание (18+)», «Ранняя помощь». Уверена, что продолжим работу с Л.М. Андреевой и Н.Л. Биочино на благо семей с особенными детьми в новом формате», – поделилась Наталья Пейпонен своим мнением о работе Надежды Биочино.

Судя по назначению на должность директора департамента туризма Галины Крохмаль, глава области намерен придать новый импульс развития этому направлению экономики региона. У нового руководителя двадцатилетний опыт работы в сфере туризма и инвестиций. Последние пять лет коренная ярославка Галина Крохмаль работала заместителем директора Департамента инвестиций и промышленности Ярославской области. При её непосредственном участии разработана «Стратегия развития туризма в Ярославской области до 2025 года» и реализована программа «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области».

Директором департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления стал еще один ярославец Евгений Чуркин.

А департамент по физической культуре и спорту и молодёжной политике возглавил уроженец областного центра мастер спорта международного класса по международной акробатике, Чемпион мира и Чемпион Европы Илья Тюрганов. Ранее он курировал данную сферу в мэрии города Ярославля.

В должность директора департамента экономики и стратегического планирования вступил Дмитрий Аминов. Он родился в Ярославской области. Более десяти лет Дмитрий Аминов проработал первым заместителем директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области. Михаил Евраев поставил перед департаментом экономики задачу сформировать стратегические планы развития районов Ярославской области и региона в целом.

Марина Кашина, которая, по мнению Михаила Евроева имеет богатый профильный опыт, назначена на должность директора департамента государственного заказа.