Рыбинец поджег квартиру, в которой спал его брат

Подсудимый сходил на заправку за бензином и поджег квартиру, где спал его пьяный брат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославском областном суде будет рассмотрено уголовное дело о жестоком убийстве. Обвиняемый – 36-летний рыбинец. Жертва – его брат.

Преступление было совершено в марте прошлого года. Братья вместе пили в квартире на улице Ворошилова, а потом между ними пробежала черная кошка. Мужчины поругались, один лег спать, а второй решил отмстить.

- Подсудимый, разозлившись, нашел в квартире пустую пластиковую канистру и пошел с ней на ближайшую АЗС, где купил четыре литра бензина. Вернулся и разлил бензин в прихожей квартиры, перекрывая выход брату, спящему в комнате, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

При этом мужчина прекрасно понимал, что и через окна брат спастись не сможет – там стояли решетки.

- Зажигалкой подсудимый поджег бензин и покинул квартиру, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Огонь быстро распространился по квартире. Приехавшим пожарным удалось его потушить, соседнее жилье не пострадало. У входной двери спасатели нашли мужчину без сознания. С ожогами 80% тела его доставили в больницу, но спасти рыбинца не удалось.

В отношении его брата возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Рассмотрение должно начаться 24 января.