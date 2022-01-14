«Очередная поломашка»: из-за поломки автобуса на Октябрьском мосту заволжане встали в пробку

Автобус сломался на Октябрьском мосту, людей высадили прямо на проезжую часть. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Утром 14 января на Октябрьском мосту сломался автобус №23, о чем ярославцы незамедлительно сообщили в социальных сетях.

- Очередной поломашка за Волгой. Привет, пробка, - написали в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

- Автобусы хлам, их давно пора списать, а не людей возить. Пассажиры 23 автобуса разделились: кто-то пошел пешком, кто-то остался ждать у моря погоды. Ни водитель, ни кондуктор даже не пытались остановить другой автобус, чтобы оставшиеся люди смогли доехать. Спасибо водителю автобуса, следовавшего по 30-му маршруту. Он единственный остановился на мосту и посадил людей, стоявших на дороге. Ни на работу вовремя не приехать, и с работы от Областной больницы после смены не уехать. Кто составлял эти расписания, пусть бы проехал утром и вечером по всем маршрутам, возмущается Елена Г.

Яндекс оценил утреннюю пробку в Ярославле на 7 баллов. Сейчас ситуация улучшилась – сервис показывает 4-балльный затор. Движение затруднено в районе Октябрьской площади: у ТЦ «Флагман» и «Красного маяка». Другие центральные улицы окрашены в желтый цвет.