Два человека пострадали в аварии на трассе «Москва – Холмогоры» в Первомайском районе

В аварии в Ярославской области пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 13 января, около восьми часов вечера на трассе «Москва – Холмогоры» в Первомайском районе столкнулись два автомобиля. За рулем «Фольксвагена Гольф» находился 29-летний мужчина, МАН управлял 31-летний водитель.

Легковушка получила серьезные повреждения и уже вряд ли подлежит восстановлению.

- Госпитализирована пассажирка «Фольксвагена», 30-летняя женщина. Водитель этого же автомобиля нуждается в амбулаторном лечении, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняются причины столкновения машин.