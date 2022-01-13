Редактора муниципальных изданий адресовали Михаилу Евраеву вопросы, которые волнуют читателей из российской глубинки

Михаил Евраев поздравил муниципальных журналистов с Днём печати.

– Вы ведете летопись Ярославской области, оставаясь главными поставщиками новостей для жителей городов и районов. Несмотря на поток цифровой информации, люди с удовольствием читают каждый свежий номер ваших изданий. Спасибо, что помогаете жителям области оставаться в курсе событий, а Правительству региона – работать в режиме открытости. Желаю вам и всем вашим коллегам здоровья и вдохновения, - обратился Михаил Евраев к журналистам со словами уважения и признательности.

А руководители муниципальных изданий адресовали главе области вопросы, которые волнуют обычных людей, читателей районных газет. Один из насущных вопросов касается газификации Мышкинского района. Михаил Евраев проинформировал, что в нынешнем году должно завершиться строительство межпоселкового газопровода до посёлков Охотино, Юхоть, Палюшино, Еремейцево. В общей сложности программой газификации Мышкинского района предусмотрена прокладка семи межпоселковых газопроводов. Их совокупная протяженность превысит 200 километров. Помимо этого будут построены 57 километров распределительных сетей.

Также руководитель области рассказал о позитивных тенденциях в состоянии региональных дорог. С этого года субсидии местным бюджетам увеличены на 600 млн рублей. Эти ресурсы направят на ремонт дорог, которые ведут к больницам, поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам, а также к образовательным учреждениям. В ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Пошехонском районе отремонтируют 14 километров трассы Данилов – Пошехонье. В последующие два года приведут в порядок дорогу Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. Её протяженность более 23 километров.

В Ярославской области созданы благоприятные условия для привлечения инвесторов. В муниципалитетах создаются новые, современные производственные комплексы. Михаил Евраев рассказал, что в результате предоставления льгот для бизнеса на территориях опережающего развития в Тутаеве уже создана тысяча новых рабочих мест. Резидентами территории стала дюжина новых предприятий, в том числе, «КамАЗ Вейчай», фабрика мороженого «Айсберри», а также один из крупнейших российских машиностроителей ООО «Промышленные силовые машины».

По мнению Михаила Евраева ещё одним стимулом развития экономики региона станет туризм. Реализация туристического потенциала городов и поселков предоставит дополнительные возможности для повышения качества жизни людей.

Руководитель региона уверен, что должен получить личное представление о социально-экономической ситуации в районах области. Поэтому его рабочие поездки по районам области продолжатся. В ходе общения с местными жителями Михаил Евраев планирует собрать информацию об объектах социальной инфраструктуры, которые необходимо включить в комплексный план развития территорий.