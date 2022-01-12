Ярославец украл у девушки в автобусе смартфон за 50 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Ярославля обратилась 25-летняя девушка. Она сообщила, что после поездки в автобусе, у нее пропал сотовый телефон, который стоит 50 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов начали искать вора. Подозреваемым оказался 37-летний мужчина, который раньше уже привлекался к ответственности. Злоумышленник признался в содеянном. Он рассказал о том, что зашел в автобус на проспекте Авиаторов, вытащил телефон из сумочки потерпевшей и вышел на ближайшей остановке.

- Похищенное изъято. Полицией по Заволжскому районе Ярославля возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.