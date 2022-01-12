Ярославна отсудила у управляющей компании более 500 тысяч рублей за падение на тротуаре

Ярославна отсудила у управляющей компании более 500 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жительница Ярославля, получившая серьезные травмы при падении на скользком тротуаре, отсудила у управляющей компании более полумиллиона рублей.

В декабре 2020 года женщина шла по двору дома на улице Звездной. В темноте она не заметила яму на асфальте, которую к тому же припорошило снегом, попала в нее ногой, поскользнулась и упала на тротуар. С места происшествия ярославну увезла скорая помощь, пострадавшей потребовалась госпитализация.

Почти месяц женщина провела на лечении в больнице имени Соловьева, перенесла операцию. Еще две недели лечилась в железнодорожной больнице. Несмотря на это, последствия падения дают о себе знать до сих пор: сначала пришлось передвигаться на костылях, сейчас при ходьбе пострадавшая испытывает дискомфорт, ей постоянно приходится делать обезболивающие уколы и накладывать мазь. Впереди у женщины операция по удалению металлоконструкций.

Истица потребовала возместить ей 1 миллион рублей в качестве морального вреда и чуть более 400 тысяч за утраченный заработок за 10 месяцев.

- Суд исковые требования удовлетворил частично. Суд решил взыскать с НАО «Управдом Фрунзенского района» компенсацию морального вреда 300 тысяч рублей, утраченный заработок в 241 тысячу 470 рублей, - говорится в решении.