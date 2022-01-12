12 января в Ярославле отключат свет и воду

Свет выключат рано утром, а вот включат только в конце дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 12 января, в Ярославле отключат электроэнергию. Свет выключат рано утром, а вот включат только в конце дня.

- с 09:30 до 16:00 часов

улица Вишняки №32; ч/с переулок 1-й Луговой №1-11; переулок 2-й Луговой №6-14, 7/1; переулок 3-й Луговой №1, 3; улица Вишняки №1, 4-30; улица Татарская №2-16, 3-13; улица Мельничная №76-80, 87-105; улица Б.Луговая №61-77, 69а, 69б, 71а, 73а, 73б, 75б.

- с 13:00 до 17:00 часов

улица Урицкого №57, 59, 61, 63/40; проспект Ленинградский №40.

- с 09:00 до 12:00

улица Победы №43/61, 45, 47; улица Чайковского №17/24, 19, 19а, 19б, 19в, 21а, 23, 25; улица С. Щедрина №28, 30, 32а; улица Свободы №59. СНТ «Текстильщик-2»-ул.Б.Норская, 83а; ГСК «Текстильщик».

Без холодного водоснабжения будут следующие адреса:

- с 09:30 до 17:00 часов

улица Сахарова №19, 21, 27. Стендер: улица Сахарова №15.