Исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области назначен Виктор Неженец

Виктор Неженец назначен исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Виктор Неженец назначен исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области. Соответствующий документ уже подписал врио губернатор региона Михаил Евраев.

На Виктора Неженца исполнение полномочий председателя регионального правительства возложено с 31 декабря 2021 года. Как говорится в распоряжении, «до укомплектования вакантной должности».

До 30 декабря и.о. председателя правительства Ярославской области являлся Дмитрий Степаненко. Эту должность он занимал с сентября 2016 года.