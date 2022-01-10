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Общество10 января 2022 14:24

Исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области назначен Виктор Неженец

Распоряжение уже подписал Михаил Евраев
Полина Вачнадзе
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Виктор Неженец назначен исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области

Виктор Неженец назначен исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Виктор Неженец назначен исполняющим обязанности председателя правительства Ярославской области. Соответствующий документ уже подписал врио губернатор региона Михаил Евраев.

На Виктора Неженца исполнение полномочий председателя регионального правительства возложено с 31 декабря 2021 года. Как говорится в распоряжении, «до укомплектования вакантной должности».

До 30 декабря и.о. председателя правительства Ярославской области являлся Дмитрий Степаненко. Эту должность он занимал с сентября 2016 года.