В Ярославском перинатальном центре в новогоднюю ночь родились одни девочки

В Ярославском перинатальном центре в новогодние праздники на свет появились 82 малыша Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздник специалисты Ярославского перинатального центра не сидели без дела: за 10 дней они помогли появиться на свет 82 малышам – 33 девочкам и 49 мальчикам.

А вот в новогоднюю ночь в центре рождались только девчонки – на свет появились четыре малышки и ни одного мальчишки.

- Всего за год в стенах перинатального центра родились 2437 детей. Традиционно мальчиков больше, - сказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.