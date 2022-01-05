В Ярославле резко потеплеет

Уже завтра, 6 января, в городе потеплеет до - 1 градуса.

На Ярославль идет атлантический вихрь "Аннэт", который принесет неожиданные снегопады и потепление.

- Во власти циклона окажется большая часть Русской равнины за исключением юга и востока. Наиболее интенсивные снегопады прогнозируются на Северо-Западе, в Центральной России и Черноземье. В самых западных регионах осадки будут переходить в дожди. «Аннэт» несет на Русскую равнину снегопады и дожди, местами – ледяные, - сообщили в Центр Фобос.

Уже завтра, 6 января, в городе потеплеет до - 1 градуса. Правда, надолго вихрь в регионе не задержится. Уже в пятницу, 7 января, на улице снова будет -8 градусов днем, но