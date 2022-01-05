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Общество5 января 2022 7:01

Ярославец ограбил магазин и сбежал

Против него возбуждено уголовное дело
Влада Красоткина
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Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В магазине во Фрунзенском районе Ярославля сработала тревожная кнопка. Неизвестный успел взять, все что нравится и скрыться с похищенными товарами до приезда спецслужб.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали 33-летнего местного жителя подозреваемого в открытом хищении имущества из магазина, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

У подозреваемого далеко уйти не получилось. Его задержали недалеко от места преступления. Мужчину передали сотрудникам полиции, против него возбуждено уголовное дело.