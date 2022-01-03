Рыбинцев приглашают участвовать в создании "Доброй гирлянды"

Рыбинцев приглашают принять участие в создании "Доброй гирлянды" Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинцев приглашают принять участие в создании "Доброй гирлянды", которая украсит Соборную площадь во время благотворительного фестиваля "Рождественская снежинка". Фестиваль пройдет 9 января в 12:00.

- К участию в изготовлении гирлянды приглашаем всех желающих. Для этого необходимо сделать пару рукавиц из зеленого, красного, белого или золотого двухстороннего картона. Можно украсить подделку аппликацией или орнаментом, подписать. Размер варежек должен быть 10х20 см, - уточнили в информационном отделе Рыбинской епархии.

Принести свои картонные варежки можно в студию "Три дельфина" (ули.Крестовая,7, понедельник и среда с 18:00 до 19:00) или в Спасо-Преображенский кафедральный собор (оставить на свечном ящике для Надежды Денисовой).