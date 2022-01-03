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Общество3 января 2022 12:28

В Ярославле на 4 рубля подорожал проезд в пригородном автобусе

А пассажиров об этом никто не предупредил
Полина Вачнадзе
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Проезд в автобусе №176 Ярославля подорожал сразу на 4 рубля

Проезд в автобусе №176 Ярославля подорожал сразу на 4 рубля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле резко повысилась плата за проезд в автобусе №176, который ходит от вокзала Ярославль Главный до поселка Щедрино. Еще в 31 декабря билет стоил 28 рублей, а 1 января с пассажиров стали брать 32 рубля. При этом никакой информации о предстоящем повышении стоимости проезда не было.

- Водители разводят руками, мол, они тоже не в курсе. На сайте перевозчика никакой информации! Неужели мы докатились до самоуправства?! Столько вопросов и ни одного ответа, - пишет в соцсетях пассажир автобуса №176.

А по словам одного из водителей данного маршрута, произошел сбой в системе, поэтому при оплате проезда картой списывалась большая сумма.

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