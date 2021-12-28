Правительство Ярославской области: на ряде муниципальных маршрутов пересмотрены предельные тарифы на пассажирские перевозки

Выше предельного тарифа стоимость проезда поднимать нельзя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам рассмотрения обращений администраций муниципальных образований и перевозчиков региональный департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов установил предельные тарифы на пассажирские перевозки на 2022 год. – Предельные тарифы определены по результатам экономической экспертизы представленных документов, в которых перевозчики обосновали затраты своих предприятий по перевозке пассажиров. Необходимость изменений обусловлена ростом цен на топливо, запасные части, индексацией заработной платы, влиянием инфляции. С учетом соблюдения баланса интересов пассажиров и перевозчиков было сделано все возможное, чтобы рост был минимальным, – пояснила и. о. директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. Правительство области уточнило в своем сообщении, что за пересмотром не обращались из Ярославля, Переславля-Залесского, Данилова, Ростова, Пошехонья, Тутаева, поселков Борисоглебский и Пречистое, поэтому предельные тарифы на проезд в общественном транспорте на этих территориях в 2022 году остается на уровне 2021 года. По информации правительства области пересмотрены предельные тарифы на муниципальных маршрутах в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Мышкинском районах с ростом от 1,7 до 4,2% к уровню тарифов 2021 года. В Гаврилов-Яме, Любиме, Мышкине увеличение в среднем составит 4,3%. В Угличе предельный тариф не менялся два года. С 2022 года он повышается с 20 до 22 рублей за разовую поездку. В Рыбинске с 1 января предельный тариф на проезд в автобусе и троллейбусе установлен в размере 26 рублей за разовую поездку. Как пояснили в профильном департаменте правительства области, тарифы являются предельными, то есть выше них поднимать стоимость проезда нельзя. Стоимость проезда может быть ниже утвержденных предельных тарифов. Принятые изменения вступают в силу с 1 января. После этого организатор перевозок либо перевозчик устанавливает стоимость проезда для населения с учетом утвержденного максимума и дату вступления ее в силу. Кроме того, говорится в сообщении правительства области, с нового года изменяются предельные тарифы на межмуниципальных маршрутах и железнодорожном транспорте. При этом они ниже экономически обоснованных расходов перевозчиков. Так, с 1 января 2022 года предельный тариф на перевозки пассажиров на территории области вырастет на 13 копеек и составит 3 рубля 24 копейки за один пассажиро-километр. Рост не превышает индекса потребительских цен на 2022 год и составляет 4,3% к уровню тарифов 2021 года. Тариф за один пассажиро-километр железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2022 году составит 3,46 рубля при поездках на поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и 3,56 рубля – Северной пригородной пассажирской компании. Все уровни тарифов на пассажирские перевозки согласованы членами общественного совета при областном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов.