В Рыбинске в новогоднюю ночь сгорел дом Расторгуевых

В новогоднюю ночь в Рыбинске на улице Ломоносова загорелось здание, известное как дом Расторгуевых. Сообщение о пожаре в нежилом помещении поступило на пульт в 22:50, на место выехали шесть машин и 22 спасателя.

- Ликвидация пожара - в 1:23 1 января. Повреждено здание на площади в 50 квадратных метров, - сообщили в региональном МЧС.

Дом Расторгуевых в Рыбинске является объектом культурного наследия местного значения. Здание строилось в два этапа: первый этаж в 1860 году, второй - в 1916-м. Спустя три года дом купцов был муниципализирован, в нем в разное время располагались различные городские структуры, в том числе и детский сад.

В 2020 году объект был выставлен на продажу, но желающих его приобрести не нашлось. Следующие торги должны были пройти в конце января.