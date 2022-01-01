Лже-сантехник украл у пенсионерки из Рыбинска 20 тысяч рублей

Вор, представившись сантехником, украл у рыбинской пенсионерки 20 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Рыбинска с заявлением обратилась 83-летняя женщина. Мужчина, который назвался сантехником, украл у нее 20 тысяч рублей.

Преступление было совершено в микрорайоне Западный Рыбинска. В квартиру к пенсионерке пришел молодой мужчина, который представился сантехником. Впустившей его бабушке он сказал, что ему необходимо проверить и заменить заглушки радиаторов. Осмотрев батареи и ничего не сделав, мужчина все равно потребовал плату за услуги - 1000 рублей. Пенсионерка не стала спорить, достала конверт, где хранила деньги, и отдала лже-сантехнику деньги.

- Злоумышленник попросил якобы для проверки открыть воду на кухне, а когда хозяйка отлучилась, похитил из конверта, оставленного на столе, 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Подозреваемого вскоре задержали. 31-летний мужчина нигде не работает и ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".