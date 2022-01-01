Ярославцы не смогли дождаться автобусов в новогодний вечер

Автобусы №1 скопились на конечной остановке. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вечером 31 декабря те ярославцы, которые ждали автобус №1 в 5-ом микрорайоне, не смогли на нем уехать.

- Автобусы по маршруту №1 решили, что людям рейсы не нужны. За время ожидания уехали пять маршруток №94. Стоит четыре автобуса под номером 1, но не едут. По расписанию тоже ориентироваться не стоит, они его не соблюдают, - пишет Елизавета К. в группе "Ярославль LIVE".

- 79 маршрут то же самое, ездят как хотят, - вторит ей Ольга А.

- 94! Молодцы! Каждые семь минут, - довольны пассажиры маршруткой, которую сохранили при транспортной реформе.

Накануне новогодних праздник в пресс-службе мэрии сообщили, что общественный транспорт Ярославля и в ночь с 31 декабря на 1 января, и в остальные дни будет работать по режиму выходного дня. То есть, максимум до полуночи. Но, как оказалось, и этого графика на некоторых маршрутах придерживаться не получилось.