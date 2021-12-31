В больницу Любимского района Ярославской области привезли новое оборудование Фото: Правительство Ярославской области

В Любимскую центральную районную больницу Ярославской области привезли новое медицинское оборудование – 50 приборов и девять машин.

- В Любимскую ЦРБ, обслуживающую более 10 тысяч жителей района, на днях поступили электрокоагулятор для операционной, 12 медицинских светильников для ФАПов, стационарные многофункциональные суточные мониторы пациентов, а также видеоназофаринголарингоскоп. Лор-оборудование стоимостью более 800 тысяч рублей пополнит парк медтехники данного профиля поликлиники, - рассказали в правительстве региона.

В следующем году в больнице планируют отремонтировать первый этаж в главном корпусе.