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Общество30 декабря 2021 7:42

В Рыбинске за пассажирами транспорта будет следить интеллектуальная система видеонаблюдения

Рыбинск стал первым городом в Ярославской области, где эту систему внедряют
Полина Вачнадзе
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На общественном транспорте Рыбинска устанавливают интеллектуальную систему видеонаблюдения

На общественном транспорте Рыбинска устанавливают интеллектуальную систему видеонаблюдения

Фото: Администрация Рыбинска

На общественном транспорте Рыбинска устанавливают интеллектуальную систему видеонаблюдения. Рыбинск стал первым городом в Ярославской области, где внедряют «умные» камеры.

- Многофункциональными камерами с функцией распознавания лиц оснащены автобусы одного из коммерческих перевозчиков. Система считает пассажиропоток, помогает контролировать финансовую дисциплину и в режиме реального времени фиксирует все, что происходит внутри салона. Изображение поступает в хорошем качестве, что может помочь в случае краж или ДТП, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Денис Добряков.

В ближайшем будущем интеллектуальная система видеонаблюдения появится на всем общественном транспорте. Этого требует федеральное законодательство.