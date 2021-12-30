В Рыбинске за пассажирами транспорта будет следить интеллектуальная система видеонаблюдения

На общественном транспорте Рыбинска устанавливают интеллектуальную систему видеонаблюдения Фото: Администрация Рыбинска

На общественном транспорте Рыбинска устанавливают интеллектуальную систему видеонаблюдения. Рыбинск стал первым городом в Ярославской области, где внедряют «умные» камеры.

- Многофункциональными камерами с функцией распознавания лиц оснащены автобусы одного из коммерческих перевозчиков. Система считает пассажиропоток, помогает контролировать финансовую дисциплину и в режиме реального времени фиксирует все, что происходит внутри салона. Изображение поступает в хорошем качестве, что может помочь в случае краж или ДТП, - написал на своей странице ВКонтакте глава города Денис Добряков.

В ближайшем будущем интеллектуальная система видеонаблюдения появится на всем общественном транспорте. Этого требует федеральное законодательство.