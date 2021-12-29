"Полицейский Дед Мороз" поздравил ребят из ярославского детского дома

Фото: УМВД России по Ярославской области

"Полицейский Дед Мороз" вновь радует ярославских ребятишек новогодним чудом. На этот раз волшебник вместе с внучкой Снегурочкой и воспитанниками отряда правоохранительной направленности «Юные друзья полиции» из школ Ленинского района пришли в гости в детский дом «Солнечный».

- Гости устроили настоящий праздник для детей, создав волшебное новогоднее настроение. Кадеты организовали для 25 воспитанников детского дома эстафету, в конце которой всех ждали подарки. Сказочные герои вручили детям игрушки, конструкторы и настольные игры, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция региона регулярно проводит акцию "Полицейский Дед Мороз" для воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.