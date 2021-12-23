"Полицейский Дед Мороз" поздравляет с Новым годом ярославских ребятишек

Ребята рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихи. Фото: УМВД России по Ярославской области

Ярославская полиция проводит новогоднюю акцию "Полицейский Дед Мороз". Сотрудники правоохранительных органов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки ходят в гости к местным жителям и устраивают праздник. Недавно волшебники подарили сказочное настроение четырем семьям из Кировского района.

- Сотрудники посетили семьи, нуждающиеся в помощи. Гости организовали небольшие конкурсные программы и рассказали о необходимости соблюдения правил безопасного поведения. Ребята рассказали Деду Морозу и Снегурочке стихи, пели песни, танцевали. Каждый ребенок получил от сказочных персонажей сладкие подарки, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В новогодние праздники Полицейский Дед Мороз практически ежедневно несет «новогоднюю службу», даря детям радость и получая в награду их искренние улыбки.