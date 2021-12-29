В Ярославле ограничат проезд к храмам в Рождество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле в канун Рождества будет ограничено движение, остановка и стоянка у многих храмов. Как сообщает пресс-служба мэрии города, ограничения вводятся для обеспечения безопасности.

Ограничения вводятся в районе Федоровского и Успенского кафедральных соборов, Свято-Введенского Толгского монастыря, Яковлевско-Благовещенского храма и Казанского женского монастыря. Запрет действует с 8 утра 6 января до окончания служб 7 января.

Остановка и стоянка будут ограничены у следующих храмов и монастырей: Богоявленского храма, Крестобогородского храма, храма Дмитрия Солунского, Свято-Тихоновского храма, Спасского храма поселка Иваньково, Троицкого храма поселка Норское, Успенского храма поселка Норское, храма Смоленской Божией Матери поселка Смоленское, храма Ярослава Мудрого, храма Владимирской иконы Божией матери, храма Спаса-на-Городу, храма Софии Премудрости Божией, Казанского монастыря, храма в честь иконы Божией Матери «Знамение», церкви Спаса на Городу.