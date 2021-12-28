В Ярославской области у семьи, в которой живет 7 детей сгорел дом

На улице остались семь детей и их родители. Фото: Николай Белов

28 декабря, в канун новогодних праздников у семьи из Пошехонье Ярославской области случилась большая беда: в их доме произошел пожар. Огонь не пощадил ничего, жилье сгорело дотла. На улице остались семь детей и их родители.

- По предварительным данным возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования, - сообщил глава Пошехонского района Николай Белов.

На данный момент семья нуждается в любой помощи. Вещи для погорельцев можно пожертвовать в Комплексный Центр социального обслуживания населения на улице Воинова, а также в Троицкий и Успенский Храмы.

Размеры одежды и обуви для мальчиков - рост 175 сантиметров, обувь 43 размера; рост 165 сантиметров, обувь - 42, для девочек - рост 160 сантиметров, обувь - 37; рост 147 сантиметров, обувь -34; рост 149 сантиметров, обувь - 34; рост 140 сантиметров, обувь - 32 и 33.

Если вы проживаете не в Пошехонье, то за информацией о том, как оказать помощь пострадавшим можно обратиться в Комплексный Центр социального обслуживания населения по номеру: +7 (48546) 2-14-98.