В Ярославле отменили праздничные гуляния в новогоднюю ночь

Традиционных новогодних гуляний на Советской площади в этом году не будет Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле не будет традиционных гуляний на Советской площади в новогоднюю ночь. Такое решение приняли в мэрии города из-за запрета Роспотребнадзора проводить массовые мероприятия.

Тем не менее, отметить праздник в центре Ярославля все же можно. На сайте управления культуры города опубликовали программу, которая будет действовать с 31 декабря по 8 января.

11:00–19:00 - новогодняя ярмарка; 12:00–19:00 - работа каруселей; 15:00–16:00 - детская анимационная программа; 16:00–17:00 - концертно-развлекательная программа; 17:00–18:00 - молодежная программа; 18:00–19:00 - дискотека.