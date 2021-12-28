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Общество28 декабря 2021 5:30

В центре Ярославля закрывается известная пельменная

Заведение закроется после новогодних праздников
Влада Красоткина
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Директор кафе рассказал о причинах принятого решения. Фото: «Подбелка - центральная пельменная №1».

Директор кафе рассказал о причинах принятого решения. Фото: «Подбелка - центральная пельменная №1».

27 декабря стало известно, что в центре Ярославля закрывается известная пельменная «Подбелка». Заведение просуществовало почти девять лет и для многих ярославцев стало родным местом.

- Лучшее место в городе. Коллектив, кухня, атмосфера - все пропадет. Второго такого места больше не будет, к сожалению,- написал Виталий Л. в сообществе «Подбелка - центральная пельменная №1».

Директор кафе рассказал о причинах принятого решения.

- Как следствие закрытия - накопившиеся за все это время обязательства, неподъемные долги. Мы правда старались выжить и остаться тем местом, которое вы знали и хочется верить, что любили, - сообщили в сообществе «Подбелка - центральная пельменная №1».

Заведение закроется после январских выходных. В пельменной регулярно проходили концерты, стенд-ап выступления и образовательные лекции.