«Как такие люди спят по ночам?»: на дороге между Ярославлем и Рыбинском мужчина выкинул трех кошек

Мужчина оставил трех кошек умирать на морозе. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
В социальных сетях Ярославля опубликовали видео: мужчина на иномарке свернул с дороги и выкинул из машины трех кошек, после чего уехал. Животные остались на морозе. По словам автора поста, все произошло на дороге между Ярославлем и Рыбинском.
В комментариях ярославцев возмутило такое обращение с домашними питомцами. По сути, их оставили умирать на холоде мучительной смертью.
- Как такие люди спят по ночам?
- Равносильно, что убил.
- Очень верю, что для таких людей в аду уже отдельный котел кипит!
Многие просили точно назвать место, где бросили кошек, чтобы поехать и найти, другие выразили желание забрать животных, когда их поймают.
- Прошу не переживать, все под контролем. Рядом дом, их ищем и найдем. Как только найдем, свяжемся с теми, кто выражал желание забрать. Спасибо за вашу небезразличность! Спасибо всем, кто откликнулся с предложением забрать кошек! Позже свяжемся, - написал автор публикации, а чуть позже выложил фото с животными.
Информация о жестоком отношении к братьям нашим меньшим уже дошла до полиции.
- Обращения по данной информации, поступившие на официальный сайт УМВД, зарегистрированы в установленном порядке, - сказали в ведомстве.