«Как такие люди спят по ночам?»: на дороге между Ярославлем и Рыбинском мужчина выкинул трех кошек

Мужчина оставил трех кошек умирать на морозе. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В социальных сетях Ярославля опубликовали видео: мужчина на иномарке свернул с дороги и выкинул из машины трех кошек, после чего уехал. Животные остались на морозе. По словам автора поста, все произошло на дороге между Ярославлем и Рыбинском.

В комментариях ярославцев возмутило такое обращение с домашними питомцами. По сути, их оставили умирать на холоде мучительной смертью.

- Как такие люди спят по ночам?

- Равносильно, что убил.

- Очень верю, что для таких людей в аду уже отдельный котел кипит!

Многие просили точно назвать место, где бросили кошек, чтобы поехать и найти, другие выразили желание забрать животных, когда их поймают.

- Прошу не переживать, все под контролем. Рядом дом, их ищем и найдем. Как только найдем, свяжемся с теми, кто выражал желание забрать. Спасибо за вашу небезразличность! Спасибо всем, кто откликнулся с предложением забрать кошек! Позже свяжемся, - написал автор публикации, а чуть позже выложил фото с животными.

Информация о жестоком отношении к братьям нашим меньшим уже дошла до полиции.

- Обращения по данной информации, поступившие на официальный сайт УМВД, зарегистрированы в установленном порядке, - сказали в ведомстве.