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Общество26 декабря 2021 13:53

В Ярославской области открылась восьмая модельная библиотека

На ее обустройство было выделено пять миллионов рублей
Анастасия Голубева
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В Ярославской области открылась восьмая модельная библиотека

В Ярославской области открылась восьмая модельная библиотека

Фото: Правительство Ярославской области

Восьмой модельной библиотекой в Ярославской области стала библиотека №14 имени В.В. Маяковского. На обновление помещения было выделено пять миллионов рублей: отремонтированы фасад здания, запасной выход, крыша, отопление.

Помимо этого, в библиотеку закупили новую мебель и установили рекламу перед входом.

- Появились светящийся подвес с афоризмом Маяковского «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца!», новые функциональные зоны с названиями по-маяковски: «Кроха», «Город-сад», «Послушайте!», «Во весь голос!». В новом статусе библиотека продлила свой ежедневный режим работы на три часа, а также теперь будет работать без выходных, - отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.