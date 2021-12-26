В Ярославле женщина упала около уезжающего автобуса. ФОТО: скриншот из видео "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 25 декабря, на остановке «Площадь Волкова» произошла неприятная ситуация. Автобус №12 уезжал от остановки, забрав пассажиров, а женщина, находившаяся рядом с ним, упала, когда транспорт начал отъезжать. Возможно, она поскользнулась на разъезженной дороге, а может просто не успела до конца выйти, когда двери автобуса уже захлопнулись.

Женщине сразу помогли люди, стоявшие на остановке. Они быстро подбежали к ней и начали поднимать, так как она оказалась прямо на проезжей части.

Мнения горожан по поводу случившегося разделились.

- Если на видео посмотреть внимательно, она не из автобуса упала, а рядом ним поскользнулась! Она уже вышла, не виноват водитель.

- Водитель автобуса обязан убедиться в том, что посадка и высадка пассажиров полностью закончена.

- Хорошо, что люди сразу же ей помогли!