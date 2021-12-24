Поликлиника на проспекте Октября в Ярославле возвращается к плановому приему пациентов

Привычный режим работы поликлиники на проспекте Октября в Ярославле возобновится 29 декабря. ФОТО: департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

В Ярославле взрослая поликлиника №1 ЦГБ возвращается к привычному режиму работы. В октябре клиника была перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19.

- Наметившаяся тенденция к стабилизации эпидемиологической обстановки позволила вернуть койки в график оказания плановой медицинской помощи, - сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Сейчас в больнице идет подготовка к санитарной обработке. После нее начнется прием пациентов. Консультации специалисты начнут оказывать с 29 декабря.