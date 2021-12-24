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Общество24 декабря 2021 9:50

Машина с ярославцами съехала в кювет и перевернулась

Авария произошла в Переславском районе
Влада Красоткина
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Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: УМВД России по Ярославской области

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: УМВД России по Ярославской области

23 декабря около 14:00 часов дня в Преславском районе Ярославской области 37-летний мужчина ехал за рулем машины "Сузуки". Неожиданно, вероятнее всего из-за скользкой дороги, водитель потерял управление и съехал в кювет, авто перевернулось.

- В результате ДТП 34-летняя пассажирка "Сузуки" госпитализирована в больницу с травмами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.