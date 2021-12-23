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Общество23 декабря 2021 10:13

Ярославна оплатила долг по 167 штрафам ГИБДД

Почти все штрафы – за превышение скорости
Полина Вачнадзе
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Чтобы продать свою машину, ярославне пришлось сразу заплатить 167 штрафов в ГИБДД

Чтобы продать свою машину, ярославне пришлось сразу заплатить 167 штрафов в ГИБДД

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ярославля за раз оплатила 167 штрафов ГИБДД, большая часть из которых – за превышение скорости. Женщине пришлось выложить 96 тысяч рублей, иначе могла сорваться сделка по продаже ее автомобиля.

Ярославна копила штрафы и, несмотря на все предупреждения приставов, не торопилась их оплачивать. Сколько бы это еще продолжалось, не известно, но водитель решила продать свою машину. И не смогла – на автомобиль был наложен запрет на какие-либо регистрационные действия.

- Данная мера возымела эффект. Не желая менять планы на осуществление сделки купли-продажи, женщина оплатила многочисленные штрафы, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Запрет сняли, сделка, судя по всему, состоялась.