В Ярославле 12-летний мальчик отравился алкоголем

12-летний мальчик выпил алкоголь, когда оказался без присмотра взрослых. Фото: Иван МАКЕЕВ

18 декабря в Заволжском районе Ярославля 12-летний мальчик выпил алкоголь, когда оказался без присмотра взрослых, и сильно отправился.

- Ребенок употребил оставленную в доступном месте его родственником спиртосодержащую продукцию, после чего с диагнозом отравление средней тяжести был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

На данный момент мальчика из больницы выписали, его жизни ничего не угрожает. Следователи начали проверку, после которой будет выяснено, как и в каких условиях проживает ребенок.