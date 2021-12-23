Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 декабря 2021 6:00

В Ярославле 12-летний мальчик отравился алкоголем

Ребенок выпил напиток, когда взрослые отвернулись
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
12-летний мальчик выпил алкоголь, когда оказался без присмотра взрослых.

12-летний мальчик выпил алкоголь, когда оказался без присмотра взрослых.

Фото: Иван МАКЕЕВ

18 декабря в Заволжском районе Ярославля 12-летний мальчик выпил алкоголь, когда оказался без присмотра взрослых, и сильно отправился.

- Ребенок употребил оставленную в доступном месте его родственником спиртосодержащую продукцию, после чего с диагнозом отравление средней тяжести был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

На данный момент мальчика из больницы выписали, его жизни ничего не угрожает. Следователи начали проверку, после которой будет выяснено, как и в каких условиях проживает ребенок.