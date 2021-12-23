В Ярославле 12-летний мальчик отравился алкоголем

12-летний мальчик выпил алкоголь, когда оказался без присмотра взрослых.
Фото: Иван МАКЕЕВ
18 декабря в Заволжском районе Ярославля 12-летний мальчик выпил алкоголь, когда оказался без присмотра взрослых, и сильно отправился.
- Ребенок употребил оставленную в доступном месте его родственником спиртосодержащую продукцию, после чего с диагнозом отравление средней тяжести был доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.
На данный момент мальчика из больницы выписали, его жизни ничего не угрожает. Следователи начали проверку, после которой будет выяснено, как и в каких условиях проживает ребенок.